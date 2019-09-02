كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": بيان هيئة علماء اليمن بعيد كل البُعد عن الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق "عبدربه سالم محرق" القيادي بالمقاومة الجنوبية باليمن، على البيان الصادر عن هيئة علماء اليمن الذي يدعو للحشد من أجل غزو الجنوب.

وقال "محرق"لــ "الخليج 365" إن إصدار مايسمى بهئية علماء اليمن بيان يدعو للحشد من أجل غزو الجنوب فيه الكثير من التجني على الجنوبيين وبعيد كل البعد عن الدين.

Advertisements

وأضاف البيان ليس جديد فقد أصدر علماء الشمال بيانات وفتاوي أبان حرب إحتلال الجنوب في صيف ١٩٩٤م وفي فتوى شهيرة للشيخ الديلمي وهو أحد مشايخ حزب الاخوان أباح قتل الجنوبيين بحجة أنهم شوعيين وقتلهم مفسده صغرى وابقاءهم احياء مفسده كبرى حسب وصفه.

وقال إن عبدالمجيد الزنداني لعب دوراً كبيراً في حرب احتلال الجنوب، حيث كان يزور المعسكرات ويلقي الخطب التحريضيه ضد الجنوبيين ، ولم يقتصر دور علماء ومشايخ اليمن على الخطب بل قاموا بالتنسيق لجلب عناصر ارهابيه تنتمي لتنظيم القاعده للقتال في الجنوب.

ووجه القيادي الجنوبي رسالة قائلاً: نقول لهم اليوم غير عام ١٩٩٤ وبيننا وبينكم الميدان فخطبكم وفتاويكم الزائفة مكرره ومستهلكه وعلى أبواب عدن