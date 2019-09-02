كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملكة جمال روسيا تعلق على انفصالها عن ملك ماليزيا السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وذكرت ملكة الجمال الروسية ريانا أوكسانا فويفودينا، المطلقة الآن من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس ملك كلنتن، على صفحتها على انستجرام أنها لا تريد أن تقول الحقيقة حول زواجها، لأنه سيكون مؤلمًا.

وفي منشور، مكتوب باللغتين الإنجليزية والماليزية، لاحظت "فويفودينا"، أنها غير مستعدة لوصف الموقف من قبل ومشاركة شكوكها حول ما إذا كان ينبغي عليها نشر تفاصيل القصة علانية.

ملكة جمال موسكو عام 2015 وملك ماليزيا آنذاك تزوجا في جو من الهدوء والكتمان في يونيو 2018، وتصدرت الأخبار حول حفل زفافهما عناوين الصحف في وقت لاحق في نوفمبر.

وقد استقال السلطان محمد الخامس من منصبه في يناير 2019 وسط تكهنات بأن مجلس الحكام الماليزيين قد رفض تتويج المرأة على الرغم من اعتناقها الإسلام.

وكان قد لمح المحامي السنغافوري، الذي يمثل الملكية، في السابق، إلى أسباب الانفصال، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد دليل موضوعي حتى الآن على الأب البيولوجي" للطفل حديث الولادة.

وأعلن محامي ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس، في 24 يوليو الماضي رسميًا، أن موكله طلق زوجته ملكة الجمال الروسية، حاسمًا التكهنات التي جرى تداولها على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، على ما أفادت "فرانس برس".

وفي المقابل، كانت تُصر ملكة الجمال الروسية أنها على تزال على ذمة الرجل، وهي تواظب على نشر صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الملك السابق لماليزيا، الذي أدهش شعبه والعالم من زواجه من أوكسانا فيوفودينا ملكة جمال روسيا، على وشك الزواج من عروس أكثر "مناسبة" تختارها أسرته بعد إجباره على ترك زوجته، وفقًا لمصادر في الكرملين.

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بينما لا تزال أوكسانا فيوفودينا البالغة من العمر 27 عامًا تنكر انفصالها عن زوجها السلطان محمد الخامس، إلا أن مصدرًا دبلوماسيًا في موسكو يزعم أن عائلته الملكية "اختارت بالفعل" له عروسًا جديدة تُعد أكثر ملاءمة، وفقا لما قالته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتحدثت تقارير إخبارية خلال الأيام الأخيرة عن أن سلطان محمد الخامس طلق زوجته بعد زواج قصير أثمر طفلا.

وتفاجئ الماليزيون بزفاف للملك الماليزي السابق، سلطان محمد الخامس (50 عاما)، وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاما)، في العاصمة الروسية، في نوفمبر الماضي.

وعلى إثر هذا الزواج، تخلى الملك الماليزي عن عرشه في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، خلال يناير الماضي.

وقال المحامي، كوه تيين هوا، الذي يتخذ مقرًا له في سنغافورة، إن محمد الخامس "انفصل بشكل نهائي من ريانا أوكسانا فويفودينا في 22 يونيو 2019 بعدما رمى عليها الطلاق بالثلاثة طبقا للشريعة الإسلامية"، وفق ما أوردت "فرانس برس"،.

وقد أصدرت محكمة إسلامية في ولاية كيلانتان شمال شرق ماليزيا، التي لا يزال محمد الخامس سلطانا عليها، وثيقة طلاق وفق ما أفاد المحامي.

غير أن ملكة الجمال السابقة نفت علمها بالطلاق، قائلة لموقع ماليزي: "لم أسمع البتة بإجراءات طلاق طاولتني مباشرة".

وقالت أوكسانا فيوفودينا، إنها لم تتلقى أى أوراق طلاق ولا تفهم سبب غضب الملك السابق فجأة.

صحيفة كومسومولسكايا برافد المؤيدة للكرملين، ادعت في تقرير جديد كبير أن استنكار أسرة الملك هو الذي دفعه إلى التخلي عن العرش الماليزي في وقت سابق من هذا العام، بعد بضعة أشهر من زواجه السري بملكة جمال موسكو.