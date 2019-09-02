لحظات بعد دفنه.. معجبو فنان شهير ينبشون قبره ويخرجون جثته-فيديو

أقدم معجبون بالفنان الإيفواري الراحل، دي جي عرفات، على فعل غريب، مباشرة بعد دفن جثمانه أول أمس الجمعة، إذ قاموا بنبش قبره من أجل إلقاء نظرة أخيرة على نجمهم المفضل.

ومنع عشاق الفنان الراحل، من حضور مراسيم دفنه داخل المقبرة، الأمر الذي جعلهم يدخلون في مواجهات مع الشرطة، قبل أن يتمكنوا الوصول إلى القبر وإخراج جثة ديدجي عرفات.

وصرح أحد المشاركين في اخراج الجثة لمواقع صحفية محلية، بأن عشقهم للفنان الراحل هو السبب، إذ قال: “كنا نريد رؤية جثمان محبوبنا قبل إغلاق القبر”.

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وقبل الدفن، أقيم حفل تأبين ضخم للفنان الذي كان يحظى بشعبية كبيرة، على نغمات الموسيقى، في ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” الأكبر في البلاد بحضور وزير الثقافة موريس باندامان وأفراد العائلة والمقربين وكبار الشخصيات الإيفوارية.

وتوفي دي جي عرفات، واسمه الحقيقي أنج ديدييه، عن عمر ناهز 33 سنة، إثر تعرضه حادث سير بدراجة نارية في العاصمة الايفوارية أبيدجان.