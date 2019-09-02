زيدان يبرر سبب التعادل أمام فياريال!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عدم رضاه من نتيجة التعادل أمام فياريال (2-2)، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنا في حالة جيدة حتى جاء الهدف الثاني. في أول ربع ساعة لم نكن في المستوى، لكن بعد ذلك كان رد فعل الفريق جيدًا".

وأردف "كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، ويجب أن نتحسن في الدفاع لأننا نعرف ما الذي يمكننا فعله في الهجوم".

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وعن خطأ راموس في الهدف الأول، أجاب "هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، لكنني ركزت بشكل أكبر مع رد فعل الفريق، والآن علينا أن نُفكر في المباراة المقبلة".

وتابع "اللعب بثنائي هجومي؟ كانت الخطة لمباراة الأمس، لأننا كنا نعلم بأن الخصم لديه مشاكل في خط الوسط، ولكننا لم نتمكن من تحقيق الأهداف التي كنا نريدها".

واختتم "غياب القوة الدفاعية؟ لم ندخل المباراة بالقوة الدفاعية المطلوبة، وهو أمر مهم دائمًا، ولكنني أكرر بأن الشيء الإيجابي كان رد الفعل، لأنه من المهم ألا نخسر".