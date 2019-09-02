بومبيو يزور بروكسل لبحث التعاون عبر الأطلسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن، الإثنين، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيبدأ اليوم زيارة إلى بلجيكا تتناول تعزيز العلاقات عبر الأطلسي.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بومبيو سيزور العاصمة البلجيكية لمدة يومين يجتمع خلالهما مع رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي المنتخب تشارلز ميشيل والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.
وأضاف البيان أن بومبيو سيجري أيضا محادثات خلال الزيارة مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أروسولا فون دير لاين.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي، في أوائل يوليو/تموز، إلى اتفاق بشأن القيادة المستقبلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، واقترحوا أن تكون وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين الرئيسة القادمة للمفوضية الأوروبية وانتخاب ميشيل رئيسا قادما للمجلس الأوروبي.
وتوترت العلاقات عبر المحيط الأطلسي بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول قضايا رئيسية مثل إيران وروسيا.
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