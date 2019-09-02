الان تتابع هونج كونج على حافة الهاوية بعد اشتباكات مطلع الأسبوع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هونج كونج - الخليج 365

واجهت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج متظاهرين في محطات للمترو، اليوم الاثنين، وذلك في مشاهد متوترة بعد عطلة نهاية الأسبوع التي كثف المحتجون خلالها نضالهم من أجل الديمقراطية في المدينة الخاضعة للحكم الصيني، والتي تعيش أكبر أزماتها السياسية منذ عقود.

ودعا المحتجون إلى إضراب عام، اليوم، لكن المدينة تعود إلى الهدوء النسبي فيما يبدو، حيث فتحت المحلات أبوابها وأعيد تشغيل القطارات وتوجه الموظفون إلى مكاتبهم في مختلف أنحاء المركز المالي العالمي.

وأغلقت مدارس ابتدائية كثيرة أبوابها بسبب التحذير من إعصار، في حين توجه الأطفال الأكبر سنا إلى مدارسهم مرتدين قبعات واقية.

Advertisements

ومن المتوقع أن يتغيب طلاب الجامعة الذين يتزعمون الاحتجاجات عن محاضراتهم للمشاركة في مظاهرات في وقت لاحق اليوم.

وقالت بائعة فاكهة تدعى تشيري ليونج (47 عاما): “لا، لن نشارك في الإضراب. نحن بحاجة إلى المال في هذه الأوقات.. أعتقد أن لدينا ما يكفي من المشاكل حاليا”.

وأمس الأحد؛ أغلق ألوف المحتجين الطرق وعطلوا عمل وسائل النقل العام التي تصل إلى مطار هونج كونج، في محاولة لجذب انتباه العالم لمحاولتهم إجبار بكين على منح المزيد من الحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للحكم الصيني عام 1997.

وقالت سلطات المطار إن 25 رحلة جوية ألغيت أمس، لكن خدمات النقل عادت على نحو كبير إلى طبيعتها.

وبعد مغادرة المحتجين المطار أمس توجه بعضهم إلى محطة المترو القريبة في منطقة تونج تشونج، وحطموا بوابات إلكترونية وكاميرات أمنية ومصابيح، لكن الشرطة تدخلت ونفذت بعض الاعتقالات.