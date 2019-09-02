الان تتابع الشارع السوداني يترقب إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في السودان يرجع إلى تواصل المشاورات بين المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير.
وأشار الكباشي، في تصريحات صحفية، إلى أن ملف تحقيق السلام والملف الاقتصادي يتصدران اهتمامات الحكومة المرتقبة.
من جهته، أكد مسؤول في تحالف الحرية والتغيير السوداني أن تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك، ستعلن الاثنين.
وقال محمد ضياء الدين، القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل أحزاب المعارضة السودانية، إن سبب تأخير إعلان أعضاء الحكومة يعود إلى إجراء الفحص الأمني للمرشحين لتولي حقائب وزراية.
وأشار ضياء الدين إلى أن هذا الإجراء ضروري قبل الإعلان رسمياً عن التشكيلة الحكومية.
ونفى ضياء الدين وجود تحفظات من قبل رئيس الوزراء حول بعض الأسماء المرشحة على القائمة التي سلمتها قوى التغيير، مضيفا أن حمدوك طلب مرشحين إضافيين لبعض الوزارات.
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