الأونروا تدشن العام الدراسي لنصف مليون لاجئ فلسطيني

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
دشنت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"الأحد، العام الدراسي لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في المدارس التي تديرها الوكالة للاجئين في 5 دول بالشرق الاوسط.
وفي فاعلية رمزية في مدرسة النزهة للبنات في الأردن، رحبت وكالة "أونروا" بـ120 ألف طالب يبدأون العام الدراسي في 169 مركزاً تعليمياً في المملكة التي تعد إحدى الدول الأكثر استضافة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد المفوض العام لوكالة "أونروا" بيير كرينبول، خلال افتتاح العام الدراسي 2019-2020، أن الوكالة "عازمة على المضي قدماً في العملية التعليمية" رغم نقص الموارد التي تواجهه.
وقال في مؤتمر صحافي، "إننا فخورون بإمكانية الإبقاء على المدراس مفتوحة والحفاظ على حق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم رغم التحديات السياسية والمالية".
وأوضح أنه من الهام للغاية لوكالة "أونروا" إمكانية فتح المدارس لأكثر من نصف مليون فلسطيني في الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.
وأضاف، أن الوكالة تمكنت من تجاوز "ـكبر تحدي" تواجهه، في إشارة إلى سحب 360 مليون دولار من التمويل من جانب الولايات المتحدة التي تعد اأكبر المانحين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.