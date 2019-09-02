الأونروا تدشن العام الدراسي لنصف مليون لاجئ فلسطيني

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

دشنت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"الأحد، العام الدراسي لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني في المدارس التي تديرها الوكالة للاجئين في 5 دول بالشرق الاوسط.



وفي فاعلية رمزية في مدرسة النزهة للبنات في الأردن، رحبت وكالة "أونروا" بـ120 ألف طالب يبدأون العام الدراسي في 169 مركزاً تعليمياً في المملكة التي تعد إحدى الدول الأكثر استضافة للاجئين الفلسطينيين.

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وأكد المفوض العام لوكالة "أونروا" بيير كرينبول، خلال افتتاح العام الدراسي 2019-2020، أن الوكالة "عازمة على المضي قدماً في العملية التعليمية" رغم نقص الموارد التي تواجهه.

وقال في مؤتمر صحافي، "إننا فخورون بإمكانية الإبقاء على المدراس مفتوحة والحفاظ على حق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم رغم التحديات السياسية والمالية".

وأوضح أنه من الهام للغاية لوكالة "أونروا" إمكانية فتح المدارس لأكثر من نصف مليون فلسطيني في الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.

وأضاف، أن الوكالة تمكنت من تجاوز "ـكبر تحدي" تواجهه، في إشارة إلى سحب 360 مليون دولار من التمويل من جانب الولايات المتحدة التي تعد اأكبر المانحين.