واشنطن: ندعم أوكرانيا في نزاعها مع روسيا

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وراسو، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا في نزاعها مع روسيا، وحقها في وحدة وسلامة أراضيها بشكل كامل. وأضاف، أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب شعب أوكرانيا وخاصة منذ عام 2014، لقد وقفنا بقوة من أجل السلامة الإقليمية لأوكرانيا".
وتابع، "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنواصل الوقوف مع شعب أوكرانيا من أجل أمنكم والسلامة الإقليمية، بما في ذلك حق أوكرانيا في المطالبة بشبه جزيرة القرم".
وقال، "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنواصل الوقوف مع شعب أوكرانيا بشأن أمنكم ووحدة وسلامة الأراضي، بما في ذلك مطالبة أوكرانيا المشروعة بحقها في القرم".
وأوضح بنس موجها حديثه إلى زيلينسكي، أن العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا "أقوى من أي وقت مضى".
ولم يرد بنس على أسئلة من بينها مساعدات أمنية مخطط لها لأوكرانيا.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في منتصف يونيو (حزيران) عن برنامج للمساعدات الأمنية بقيمة 250 مليون دولار، وكان من المقرر تمويل المزيد من التدريب والمعدات والجهود الاستشارية لبناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر حكومية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بمراجعة ذلك البرنامج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.