متظاهرو هونغ كونغ يحتشدون في المطار ويعطلون رحلات الطيران

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تسبب متظاهرو هونغ كونغ في اضطرابات كبيرة في مطار المدينة الدولي الأحد، وتجمعوا خارج المبنى في محاولة لشل حركة النقل من المرفق وإليه، فيما أغلقت شركة تشغيل مترو الأنفاق بعض المحطات اليوم الإثنين (بالتوقيت المحلي) بعد تعرضها لأضرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.



وألغت شركة "إم تي آر" القائمة على تشغيل منظومة السكك الحديدية في المدينة رحلات القطارات السريعة إلى المطار، في حين منع المتظاهرون الحافلات من مغادرة صالة الخروج بالمطار.

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وقام المتظاهرون بتخريب الأبواب الدوارة في بعض المحطات ورسموا عليها رسم غرافيتي. وحصلت هيئة المطار في هونغ كونغ على إنذار قضائي في الشهر الماضي ضد المحتجين الذين نظموا مظاهرات هناك، وإنذار آخر في وقت لاحق يمنعهم من إغلاق الطرق.

وجاءت الأعمال التي وقعت يوم الأحد بعد ليلة شهدت أسوأ أعمال العنف في المدينة منذ بداية المظاهرات المناهضة للصين التي بدأت قبل ثلاثة أشهر تقريبا.

وألقت الشرطة القبض على 63 شخصاً في المعارك التي دارت في أنحاء هونغ كونغ، واستخدمت الغاز المسيل للدموع واطلقت طلقتين تحذيريتين في مواجهة مع حشد من المتظاهرين. ويبلغ أصغر المحتجزين من العمر 13 عاماً.

وقالت رئيسة الشرطة يولاندا يو في مؤتمر صحفي انعقد في الساعات الأولى من صباح الأحد إن الشرطة ألقت القبض على 40 شخصاً بتهمة ارتكاب مخالفات، بما في ذلك المشاركة في تجمهر غير مصرح به، وإحداث اضرار جنائية وعرقلت عمل رجال الشرطة.