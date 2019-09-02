أستراليا ترفض بقاء أسرة تاميلية في البلاد خوفاً من تدفق اللاجئين

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإثنين، إن "أستراليا قد تواجه موجة جديدة من اللاجئين الذين يصلون بالقوارب من سريلانكا، إذا سُمح لأسرة تاميلية سريلانكية تطلب اللجوء السياسي بالبقاء".



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ورفض موريسون بشدة الدعوات العاطفية التي وجهت للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، للسماح للأسرة المكونة من 4 أفراد، بينهم طفلتان ولدتا في أستراليا، بالبقاء في البلاد.

وشارك المئات في تجمعات حاشدة في أنحاء البلاد أمس الأحد، بمن فيهم سياسيون ومعلقون للاحتجاج على جهود الحكومة لترحيل الأسرة، وقال موريسون إنه إذا غيرت الحكومة موقفها، فستشجع المهربين الذين يرسلون اللاجئين بالقوارب إلى أستراليا.

وقال في مؤتمر صحافي: "أعرف ما يحدث عندما تبعث بهذه الرسائل مرة أخرى إلى تلك المجتمعات سواء كانت في سريلانكا أو أكثر من 10 آلاف شخص ينتظرون في أندونيسيا الآن، والذين سيصعدون على متن قارب غداً إذا ظنوا أن هذه الحكومة غيرت موقفها".