بريطانيا تدرس إرسال طائرات دون طيار إلى الخليج

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين، إن لندن تدرس إرسال طائرات دون طيار، إلى الخليج في ظل التوتر مع إيران.



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ولسلاح الجو الملكي البريطاني طائرات من طراز "ريبر" دون طيار، في الكويت لتنفيذ عمليات في أجواء العراق، وسوريا، وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا اتُخذ قرار بنشر طائرات مماثلة في الخليج.

وأفادت القناة في تقريرها بأن الطائرات ستساعد في الاستطلاع، مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ودعت بريطانيا يوم الجمعة الماضي إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج، بعد احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو(تموز) الماضي.