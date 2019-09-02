بريطانيا تدرس إرسال طائرات دون طيار إلى الخليج

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين، إن لندن تدرس إرسال طائرات دون طيار، إلى الخليج في ظل التوتر مع إيران.
ولسلاح الجو الملكي البريطاني طائرات من طراز "ريبر" دون طيار، في الكويت لتنفيذ عمليات في أجواء العراق، وسوريا، وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا اتُخذ قرار بنشر طائرات مماثلة في الخليج.
وأفادت القناة في تقريرها بأن الطائرات ستساعد في الاستطلاع، مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
ودعت بريطانيا يوم الجمعة الماضي إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج، بعد احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو(تموز) الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.