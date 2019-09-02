أردوغان: المستجدات في سوريا وشرق المتوسط مصيرية لتركيا

اعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "المستجدات في ​سوريا​ وشرقي المتوسط تعد مسألة مصير بالنسبة ل​تركيا​"، مؤكدا أن "تركيا مصممة على تطهير شرق الفرات من بؤر ​الإرهاب​".

وفي كلمة له خلال اجتماع ل​حزب العدالة والتنمية​ شدد أردوغان على أن "​مدينة حلب​ السورية التي تعد مثل نظيرتها التركية قونية إحدى رموز الحضارة الإسلامية في ​العالم​ تحولت إلى مدينة أنقاض جراء البراميل المتفجرة التي ألقتها قوات ​النظام السوري​ عليها"



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