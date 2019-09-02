الإعصار دوريان يصل إلى اليابسة شمالي جزر البهاما

ذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن الإعصار دوريان وصل إلى اليابسة في جزر البهاما كإعصار من الفئة الخامسة، فيما يستعد سكان جنوب شرقي الولايات المتحدة لوصوله قريبا، واصفا الإعصار بالكارثي.
وذكر المركز أن إعصار دوريان يتجه "بكل قوته" إلى جزيرة جراند بهاما، محذرا المواطنين من حدوث عاصفة تهدد الحياة وهطول أمطار غزيرة للغاية.
وحثت السلطات سكان الجزر البالغ عددهم 400 ألف نسمة على البحث عن مأوى أو أرض مرتفعة.
ويخشى خبراء الأرصاد الجوية من بقاء مركز العاصفة بطيء الحركة فوق جزر البهاما لمدة طويلة والتسبب في أضرار كبيرة.
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