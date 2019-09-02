علق رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، على إجتماع ​بعبدا​ الإقتصادي، قائلا: "يجتمع اليوم أبناء شريفه فاضل وسيتفقون أن الناس هم الحراميه ويجب الإستمرار في نهبهم وتفريغ جيوبهم حتى تمتليء أجواف أبناء شريفه فاضل".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب عن إجتماع بعبدا: يجتمع اليوم أبناء شريفه فاضل وسيتفقون أن الناس هم الحراميه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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