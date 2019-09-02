مصطفى حسين: مقاومة العدو الصهيوني يجب أن تكون محط إجماع لبناني

توجه النائب ​مصطفى حسين​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي بـ"التحية للمقاومة جراء العملية التي نفذتها أمس"، معتبراً أن" مقاومة العدو الصهيوني يجب أن تكون محط إجماع ​لبنان​ي"، مستغرباً "بعض الأصوات التي تهوّل وتستنكر بينما الصهاينة نفسهم ادركوا مفاعيل العملية للحفاظ على الردع وقواعد الاشتباك ولتأكيد قوة لبنان مرةً جديدة".

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