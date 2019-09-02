اتصالات مكثفة لباسيل مع مسؤولين في لبنان والخارج لمواكبة التطورات بالجنوب

اجرى ‏وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين في لبنان والخارج واكبت التطورات في ​الجنوب​، وكان سبقها اتصالات مع جهات دولية للجم التصعيد وتحذير اسرائيل من مغبّة التمادي في خرق القرار١٧٠١ ومحاولة تغيير قواعد الاشتباك، بينها اتصال مع نظيره الألماني .

وقد اطمئن باسيل الى ان "حجم الردود كان مدروساً ومتناسباً"، مبديا "ارتياحه الى استعادة المعادلة التي تحمي لبنان منذ العام ٢٠٠٦".

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