دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تعطل المصعد ببابا الفاتيكان 25 دقيقة وتدخل رجال الإطفاء لإخراجه

مدينة الفاتيكان (رويترز) - وصل البابا فرنسيس متأخرا عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس يوم الأحد وفسر ذلك بأنه ظل عالقا داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.

وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو عشر دقائق "علي أن أطلب عفوكم".

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد وأنه ظل عالقا داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان.

وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء".

(إعداد محمد نبيل للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)