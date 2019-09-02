بريطانيا تدرس إرسال طائرات درون للخليج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 سبتمبر 2019 08:59 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت وكالة رويترز الإثنين أن بريطانيا تدرس إمكانية إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل الأزمة مع إيران. المصدر:- العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.