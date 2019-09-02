كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تتعهد بدعم أوكرانيا بعد دعم ترامب لروسيا في قمة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب الرئيس مايك بينس للرئيس الأوكراني أن بلاده تحظى بدعم الولايات المتحدة بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب إلى السماح لروسيا بالانضمام إلى مجموعة السبع على الرغم من ضم شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

التقى بنس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد احتفالات بذكري الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا في بولندا. تحدثوا في أعقاب تعليقات ترامب وقرار إدارته بتقديم مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.

و اوضح بنس إن الولايات المتحدة "أيدت بقوة وحدة أراضي أوكرانيا" عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014. وترى أوكرانيا ومعظم الدول الأخرى أن هذه الخطوة غير قانونية.

وأضاف: "سنستمر في الوقوف مع شعب أوكرانيا بشأن أمنك، والسلامة الإقليمية، بما في ذلك مطالبة أوكرانيا بحق القرم".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش مسألة عودة روسيا إلى مجموعة السبع مع قادة المجموعة خلال لقاء أمس، لكن لم يوافقه الجميع على ضرورة عودتها.

وكان قد اعلن ترامب، في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع ان "هناك عملا مستمرا، والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابيا ".

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وأضاف ترامب، "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".

وقد كشف دبلوماسيون عن دخول الرئيس الأمريكي في جدال حاد مع قادة الدول المشاركة في مجموعة السبع، بسبب المطالبة بإعادة انضمام روسيا إلى المجموعة، بعد ان تم استبعادها من مجموعة الدول الثماني، منذ خمس سنوات، بعد ضمهاشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وأوضح الدبلوماسيون أن مأدبة العشاء التي ضمت قادة الدول، شهدت نقاشات ساخنة بين ترامب ورؤساء الدول المشاركة، بسبب رفض بعض الرؤساء مقترح الرئيس الأمريكي ضم روسيا مرة أخرى لمجموعة الدول السبع.

و افاد احد المسئولين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته انه وافق جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، وحده على مقترح ترامب بإعادة روسيا لمجموعة الدول السبع، بينما ظل شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، محايدًا، فيما رفض بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، وجاستين ترودو، رئيس وزراء كندا، ودونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مقترح ترامب بشدة.

وكانت المجموعة تعرف بمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، إلى أن تمّ استبعاد روسيا منها بعد ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014. وقال المتحدث باسم الكرملين أنه إذا تم توجيه الدعوة لعودة الرئيس بوتين إلى مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها.

