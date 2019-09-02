كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي يلتقي بالرئيس الأفغاني في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول اميركي اليوم الاثنين ان مبعوثا اميركيا سيلتقى الرئيس الافغاني في العاصمة كابول لاطلاعه على آخر جولة من المحادثات مع طالبان في الوقت الذي تقترب فيه الصفقة من انهاء اطول حرب اميركية.

وأكد المتحدث باسم الرئيس أشرف غني أن الاجتماع عقد مساء الأحد في القصر الرئاسي، بعد وقت قصير من وصول المبعوث الأمريكي، زلماي خليل زاد، من قطر.

في قطر، عقد خليل زاد الجولة التاسعة من المحادثات مع طالبان، والتي انتهت دون اتفاق نهائي. وقال صديق صديقي إن القصر سيصدر قريبًا تفاصيل.

وأوضح خليل زاد في نهاية الأسبوع إن الولايات المتحدة والجماعة المتمردة "على عتبة اتفاق" - حتى عندما هاجمت طالبان عاصمتي قندوز وباغلان في الشمال.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في قطر "نحن على وشك إنهاء الغزو والتوصل إلى حل سلمي لأفغانستان."

كثفت حركة طالبان من هجماتها في الأشهر الأخيرة لتعزيز موقفها التفاوضي بينما تقول الأمم المتحدة وآخرون إن المدنيين يعانوا، وغالبًا ما يقعوا في تبادل لإطلاق النار حيث قامت القوات الحكومية، المدعومة من الولايات المتحدة، بمطاردة المسلحين بغارات جوية وغارات. كانت أفغانستان أكثر النزاعات دموية في العالم في عام 2018.

من المتوقع أن يتبع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن إنهاء قتال دام 18 عامًا محادثات بين الأفغان تشمل الحكومة الأفغانية، والتي تم تهميشها حتى الآن من المفاوضات. رفضت طالبان التحدث مع الحكومة الأفغانية، واصفة إياها بأنها دمية أمريكية، لكنها أعربت عن استعدادها للتحدث مع المسؤولين الأفغان بصفتهم الشخصية.

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تعد المجموعة المتمردة في أقوى حالاتها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بحكومتها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. تسيطر طالبان الآن نصف أفغانستان تقريبًا.

تريد طالبان من جميع قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو البالغ عددها 20.000 أن تغادر البلاد وتصور رحيلهم بالفعل على أنه انتصار المتمردين. من جانبها، تسعى الولايات المتحدة للحصول على تأكيدات طالبان بأن أفغانستان لن تكون ملاذًا آمنًا للجماعات المتطرفة للتخطيط لشن هجمات إرهابية عالمية. كما تمت مناقشة وقف إطلاق النار.

لم تظهر سوي تفاصيل قليلة من هذه الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، مما زاد من حالة عدم اليقين مع تزايد العنف.

و نشر خليل زاد على تويتر قبل وصوله إلى كابول ان الاتفاق مع طالبان "سوف يقلل من العنف ويفتح الباب أمام الأفغان للجلوس معا للتفاوض على سلام مشرف ومستدام وأفغانستان موحدة وذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها أو أي دولة أخرى".

أضاف مسؤول أمريكي في فريق التفاوض أن "أي اتفاق سلام محتمل لن يستند إلى ثقة عمياء، بل سيحتوي بدلًا من ذلك على التزامات واضحة خاضعة للمراقبة والتحقق". تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين لمناقشة الأمر مع وسائل الإعلام.

وأضاف المسؤول أنه "إذا تمكنا من إعلان اتفاق، وعندما نتمكن من إعلانه، فإن العملية ستتمحور حول المفاوضات بين الأفغان حيث ستجلس طالبان مع الأفغان الآخرين وسوف تلتزم معًا بوقف دائم وشامل لإطلاق النار".

