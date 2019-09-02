كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يغيث سكان مدينة زنجبار في محافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم، قافلة إغاثة للمحتاجين في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وتأتي هذه الحملة وذلك بعد أيام من اندلاع اشتباكات في المنطقة تضرر فيها بعض السكان، حيث أعرب المواطنون عن فرحتهم وسعادتهم بوصول الحملة الاغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات الشقيقة في محافظة أبين.

وأشاروا إلى أنهم عاشو أيام عصيبة خلال الغزو الاشتباكات التي دارت في عاصمة المحافظة، وأضافو أن حملة الإغاثة التي بدأت اليوم أعادت لهم الأمل بتطبيع الحياة وعودة الأمن والاستقرار.

وذكر منسق المنظمات الاغاثية في محافظة أبين الأستاذ خالد إبراهيم أن دولة الإمارات بدأت حملة استجابة عاجلة تتمثل بمواد اغاثية وتوفير الأدوية لمستشفيات المحافظة وتدشين حملة نظافة واسعة ومواساة أسر الشهداء والجرحى وتقديم المساعدات لهم، علما بأن الحملة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تشمل محافظات أبين ولحج وعدن، علما بأن حملة الاستجابة تشمل محافظات أبين ولحج وعدن.

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حملة توزيع مساعدات غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية «الريدة وقصيعر» بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأسر التي تمر بأوضاع معيشية صعبة جراء الأزمة الراهنة.

واستهدفت الحملة، توزيع سلال غذائية متكاملة لنحو 500 أسرة في مناطق مديرية «الريدة وقصيعر» ممن يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث جاءت عملية التوزيع ضمن البرنامج الإغاثي الشامل الذي تبنته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار «عام التسامح».

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وأشار مسؤولون إغاثيون في مديرية «الريدة وقصيعر» إلى أن المساعدات الغذائية التي جرى توزيعها استهدفت نحو 2500 فرد من أبناء الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي يبذل جهوداً جبارة في إطار النهج الإنساني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة حضرموت.

من جانبهم، عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حملة توزيع مساعدات غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية «الريدة وقصيعر» بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأسر التي تمر بأوضاع معيشية صعبة جراء الأزمة الراهنة.

واستهدفت الحملة، توزيع سلال غذائية متكاملة لنحو 500 أسرة في مناطق مديرية «الريدة وقصيعر» ممن يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث جاءت عملية التوزيع ضمن البرنامج الإغاثي الشامل الذي تبنته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار «عام التسامح».

وأشار مسؤولون إغاثيون في مديرية «الريدة وقصيعر» إلى أن المساعدات الغذائية التي جرى توزيعها استهدفت نحو 2500 فرد من أبناء الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي يبذل جهوداً جبارة في إطار النهج الإنساني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة حضرموت.