المرزوقي: إن فوزت بالرئاسة تونس سأزيح قانون المساواة في الإرث!

قال الرئيس التونسي الأسبق ومرشح الرئاسة، المنصف المرزوقي، إنه سيزيح قانون المساواة في الإرث في حال فوزه بالرئاسة التونسية.
وأضاف المرزوقي، في مقابلة له مع قناة الحرة يوم السبت، إن القانون المذكور لا علاقة له بحقوق الإنسان وأضر بالشعب التونسي.
وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي قد أعلن دعمه لمشروع قانون غير مسبوق في العالم العربي، يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً سواء في تونس أو في بعض البلدان العربية، ولم يصوت البرلمان التونسي على مشروع القانون حتى الآن.
ويشار إلى الانتخابات التونسية ستنظم في 15 سبتمبر.
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