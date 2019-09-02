556 ألف طالب عربي يعودون لمقاعد الدراسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفتتح صباح اليوم الإثنين، العام الدراسي الجديد في البلدات العربية بانتظام ودون أي تشويشات، حيث انتظمت الدراسة في جميع المراحل المدرسية.

ويصل عدد الطلاب والطالبات في المجتمع العربي في مختلف المراحل المدرسية 556 ألف طالب.

وأتى افتتاح العام الدراسي صباح اليوم الإثنين وليس بالأول من أيلول/سبتمبر لتزامنه مع ذكرى السنة الهجرية 1441، علما أن بعض المدارس في البلدات العربية فتحت أبوابها أمس الأحد.

وعاد الطلاب العرب لمقاعد الدراسة بعد عطلة الصيف التي استمرت أكثر من شهرين.

ووفقا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم، فإن عدد الطلاب والطالبات من مختلف المراحل المدرسية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، هو 2 مليون و354 ألفا، فيما يعمل في سلك التربية والتعليم 201 ألف موظف.

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ويبلغ عدد الطلاب في الروضات وجيل الطفولة المبكرة، 523 ألف طالبا، بينما عدد طلاب الصفوف الأولى: 168 ألف طالب، وعدد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 1,074 مليون و74 طالب، بينما عدد طلاب المرحلة الإعدادية 296 ألف طالب وعدد طلاب المرحلة الثانوية 461 ألف طالب.

ورغم الإعلان عن إلغاء الإضراب بعد التوصل لتفاهمات ما بين وزارة المالية ومنظمات المعلمين، إلا أنه لم تفتتح السنة الدراسية الجديدةـ أمس الأحد، بحوالي 73 مدرسة و495 رياض أطفال، حيث لم يذهب 50 ألف طالب للمدارس، وذلك بسبب تشويشات وإضرابات شهدتها بعد السلطات المحلية في البلاد.

كما أعلن أكثر من 1300 مدرس متعاقد مع شركات خاصة ضمن برنامج "هيلا" الذي يدرس أبناء الشبيبة أنهم لن يفتحوا السنة الدراسية بسبب مطالبهم بزيادة الرواتب.