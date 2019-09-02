اعتقال 22 فلسطينيا ومصادرة عشرات آلاف الشواقل بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 22 فلسطينيا ومصادرة عشرات آلاف الشواقل وأسلحة ووسائل قتالية بحجة أنها تستخدم ضد الاحتلال.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال فإن جنوده اعتقلوا 22 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

كما أصيب جندي بجروح طفيفة خلال مواجهات اندلعت مع شبان في مدينة بيت لحم، حيث قامت قوات الاحتلال بقمع الشبان بالغاز المدمع.

وصادرت قوات الاحتلال عشرات آلاف الشواقل خلال مداهمة منازل لمواطنين بزعم أنها توظف للقيام بعمليات وصفها الاحتلال بـ"الإرهابية".

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في مختلف المناطق، ففي محافظة الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، طالت عددا من الأسرى المحررين.

ومن بين المعتقلين: الأسير المحرر ثائر حلاحلة من خاراس، والأسير المحرر يحيى صالح العمور من يطا، الأسيرين المحررين هاشم الرجوب ومحمد شاهين من دورا، وغسان أبو هشهش من مخيم الفوار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بهاء يوسف عرعر من صوريف، ونديم إبراهيم صبارنة من بيت أمر.

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أما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال مهند جبر مطاحن، والأسير المحرر عياد الهريمي.

في مشال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب مدينة جنين واعتقلت شابين بعد تفتيش منزلي ذويهما.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا كلا من محمد عمارنة، وسيم عمارنة، خلال مداهمات في أحياء مختلفة من يعبد.

وتعرض قوات الاحتلال للرشق بالحجارة من قبل الشبان خلال المداهمات.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمات في مدينة قلقيلية كما انتشرت في عدة أحياء فيها، وزعمت ضبط أسلحة ووسائل قتالية.

وأفاد مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا حي كفر سابا في المدينة واعتقلوا الشابين رشيد اشتيوي، عبد الرحمن اشتيوي وفتشوا منزليهما.