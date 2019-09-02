شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب طلاب هونغ كونغ في اليوم الأول من العام الدراسي والان مع التفاصيل
بدأ الطلاب في هونغ كونغ اليوم الإثنين، إضراباً في المدارس والجامعات على مستوى المدينة في اليوم الأول من العام الدراسي، إذ يشارك الطلاب في أحدث احتجاج مناهض للحكومة.
وشهدت خطوط المترو في المدينة وجوداً مكثفاً للشرطة بعد اشتباكات في عطلة نهاية الأسبوع مع المحتجين في جميع أنحاء المدينة، ما أدى إلى إغلاق العديد من خطوط السكك الحديدية، وأُبلغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تفتيش الشرطة خاصة للطلاب، مع فشل خطط تعطيل خدمة المترو في المدينة.
وفي الأثناء، تجمع تلاميذ خارج مدارسهم المتوسطة والثانوية وهم يرتدون الزي المدرسي وأقنعة الغاز، في جزء من حركة الإضراب المخطط له في اليوم الذي كان من المفترض أن يكون أول يوم في الدراسة.
ومن المقرر تنظيم العديد من المسيرات الأخرى، بما في ذلك تجمع لطلاب المدارس المتوسطة تليها مظاهرة في جامعة هونغ كونغ الصينية.
ودعا المحتجون المناهضون للحكومة إلى إضراب عام والاحتشاد اليوم الإثنين، لكن لم يتضح بعد عدد الذين سيشاركون بسبب غزارة الأمطار في جميع أنحاء المدينة.
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