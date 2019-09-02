شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصرية حثيثة لاحتواء التوتر ومنع تدهور الوضع اﻷمني في لبنان والان مع التفاصيل
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً تليفونياً مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان وخاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.
وأكد شكري خلال الاتصال حرص مصر على الاستقرار في لبنان، موضحاً أن الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني، انطلاقاً من مسئولية مصر التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.
كما أكد حافظ أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل اﻷطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر جهود مصرية حثيثة لاحتواء التوتر ومنع تدهور الوضع اﻷمني في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.