34 قتيلا ومصاباً من طالبان في اشتباكات مع الأمن الأفغاني بولاية بغلان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الإثنين، مقتل 21 عنصرا من حركة طالبان وإصابة 13 آخرين في اشتباكات بولاية بغلان شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن قوات الأمن نجحت في استهداف مسلحي طالبان في ثلاثة مواقع بمدينة بول خمري بعد أن شنوا هجوماً على القوات.

وأوضح رحيمي أن مسلحي الحركة اضطروا إلى التراجع لمنطقة أسمنت خانا في بغلان الواقعة خارج مدينة بول خمري.

وأشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض أيضا على 8 من عناصر طالبان خلال العمليات نفسها.‎

كانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، الأحد، طرد مسلحي طالبان من قندوز غداة هجوم واسع شنته الحركة على المدينة الواقعة في شمال البلاد.

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وتعرضت قندوز لهجمات من جهات عدة، السبت، لمحاولة السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على الحدود مع طاجيكستان.





يشار إلى أن مسلحي الحركة سيطروا لفترة وجيزة على قندوز في سبتمبر/أيلول 2015 قبل أن يُطردوا منها خصوصا بفضل دعم جوي أمريكي مكثّف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 29 أغسطس/آب الماضي، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان، بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاماً.

وهناك أكثر من 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان، يخدم معظمهم في إطار مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي لتدريب القوات الأفغانية وتقديم العون لها.

ويشارك آلاف من القوات الأمريكية أيضا في مهمة منفصلة لمكافحة الإرهاب بهدف قتال جماعات متشددة مثل تنظيمي داعش والقاعدة.