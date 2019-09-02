الان تتابع أنقرة تهاجم الرئيس اللبناني لـ«إساءته» للدولة العثمانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

ردت وزارة الخارجية التركية على تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، معتبرة إياها “إساءة سافرة للدولة العثمانية”، مؤكدة أن التصريحات “مؤسفة للغاية وغير مسؤولة”.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن “عون أدلى بتصريح بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لبنان، تضمن إشارات كيدية ومغرضة تتعلق بالعهد العثماني واتهامات بممارسة الإمبراطورية العثمانية إرهاب دولة في لبنان.. وهو ما ندينه بأشد العبارات ونرفضه برمته”.

وأضاف البيان أن “التصريح الصادر عن الرئيس عون بعد مرور أسبوع على الزيارة التي أجراها وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إلى لبنان، لا ينسجم مع العلاقات الودية القائمة بين البلدين”.

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وتابعت “كان العهد العثماني عهد استقرار في الشرق الأوسط دام طويلاً.. وعقب الحرب العالمية الأولى انقسمت المنطقة إلى مناطق نفوذ استناداً إلى اتفاقية سايكس بيكو، ولم تنعم بالسلام مرة أخرى”.

وشددت الخارجية التركية، على أن “قيام الرئيس اللبناني بتحريف التاريخ، وتجاهله كافة الأحداث التي وقعت في عهد الاستعمار الذي يعتبر مصدراً لكافة المصائب التي نراها اليوم، ومحاولته تحميل مسؤولية هذه الأمور للإدارة العثمانية، ما هو إلا تجل مأساوي لحب الخضوع للاستعمار”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في كلمة موجهة إلى مواطنيه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لبنان، إن “كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية. إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصاً خلال الحرب العالمية الأولى، أودى بمئات الآلاف من الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة”.

وناشد الرئيس اللبناني مواطنيه تعليم الأجيال المقبلة تاريخ لبنان، قائلاً: “شعبنا لا يستكين أمام الاحتلال أو الوصاية، ولبنان الصغير بمساحته الجغرافية، منارة للديمقراطية، ومنبراً للفكر الحر”.