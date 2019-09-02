"اليونيفيل" تدعو لضبط النفس جنوب لبنان

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الأحد، جميع الأطراف المعنيين إلى "ضبط النفس" بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية ورد إسرائيل باطلاق النار.



وقال المتحدث باسم اليونيفيل في لبنان أندريا تينيتي، إن قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة "الجنرال ستيفان ديل كول على تواصل مع جميع الأطراف داعياً إياهم لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف كافة النشاطات التي تهدد وقف الأعمال العدائية".

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