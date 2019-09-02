نتانياهو يطالب أمريكا وفرنسا بالتدخل لوقف التصعيد

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
نتانياهو
كتب
متابعات_الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إن إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان "وفق التطورات".
جاء ذلك في كلمة متلفزة أدلى بها نتانياهو بعد مشاورات مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وعلق خلالها على تطور الأوضاع على الحدود.
وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن نتانياهو طلب من القادة الأمريكيين والفرنسيين التدخل لوقف التصعيد.
وفي المقابل، طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عصر الأحد، تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي لمواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون. كما تابع تطورات الأوضاع في جنوب لبنان.
وكانت مجموعة من ميليشيا "حزب الله" قد استهدفت بعد ظهر الأحد آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم داخل إسرائيل.
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