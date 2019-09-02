واشنطن قلقة لتصعيد التوتر على الحدود بين لبنان واسرائيل

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة "قلقة لتصعيد التوتر" على الحدود بين لبنان واسرائيل، بعد تبادل للنيران والقصف بين حزب الله الشيعي والجيش الاسرائيلي.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات إن "الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. على حزب الله أن يمتنع عن اعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته. هذا الأمر هو مثال آخر على دور وكلاء إيران المزعزع للاستقرار عبر تقويض السلام والأمن في المنطقة".
وتابع قائلاً " تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل . إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل ويقوضون فرص التوصل إلى سلام ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين".
وأضاف "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
كان حزب الله اللبناني شن هجمات على أهداف إسرائيلية في وقت سابق الأحد، ورد الجيش الإٍسرائيلي بقصف أهداف داخل لبنان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.