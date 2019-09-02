تونس: الحملة الرئاسية للموقوف نبيل القروي تفتتح الإثنين

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن مسؤولون في الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس نبيل القروي انطلاق حملتهم يوم الإثنين، برغم أن مرشحهم لا يزال قابعاً في السجن.
وأفاد المكتب الإعلامي لحملة نبيل القروي الأحد، بأن الحملة الرئاسية ستبدأ انطلاقاً من مدينة قفصة في الجنوب التونسي.
ويواجه القروي (56 عاماً) رجل الأعمال الناشط في الإعلام ومالك قناة "نسمة" الخاصة إلى جانب شقيقه غازي القروي، اتهامات بالتهرب الضريبي وبتبييض أموال في دعوى قضائية تقدمت بها جمعية "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2017.
وأودع القروي سجن المرناقية بالعاصمة قبل أسبوع لكن محاموه تقدموا بطعن ضد قرار المحكمة بسبب "خروقات قانونية" كما قدموا طلباً أول أمس الجمعة، إلى القضاء لتحديد جلسة عاجلة من أجل النظر في طلب الإفراج عنه حتى يتسنى له قيادة حملته الانتخابية.
وأعلنت هيئة الانتخابات في وقت سابق بأن القروي يحتفظ بحقه في المنافسة في الانتخابات الرئاسية طالما لم تصدر ضده أحكاماً قضائية. وعلى الرغم من الملاحقة القضائية، فقد حقق القروي (56 عاماً) وحزبه الناشئ "قلب تونس" مفاجأة للأحزاب الكبرى بتصدره نوايا التصويت خلال الأربعة أشهر الأخيرة على التوالي لعمليات استطلاع الآراء. وتبدأ الحملات الانتخابية غداً وتستمر حتى يوم 13 سبتمبر (أيلول)، فيما حدد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 15 من نفس الشهر.
وهذه ثالث انتخابات تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.