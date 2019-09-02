جهود مصرية حثيثة لاحتواء التوتر ومنع تدهور الوضع اﻷمني في لبنان

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

سامح شكري

كتب متابعات_الخليج 365

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً تليفونياً مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان وخاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.

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وأكد شكري خلال الاتصال حرص مصر على الاستقرار في لبنان، موضحاً أن الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني، انطلاقاً من مسئولية مصر التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

كما أكد حافظ أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل اﻷطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.