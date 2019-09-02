تدهور جديد للاقتصاد التركي وقطر أول الهاربين

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يتواصل تدهور الاقتصادي التركي بفعل مؤثرات عديدة أبرزها تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الصعبة، ونزوح رؤوس الأموال من البلاد، وارتفاع أسعار السلع الرئيسية، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاحتياطي، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.



وتشهد تركيا حالياً حركة نزوح كبيرة لرؤوس الأموال نحو أسواق أخرى متأثرة بالمتغيرات العالمية والحروب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي ينعكس تأثيرها بشكل واضح على دول الأسواق الناشئة، لكن تحاول الدولة التركية التغطية على تدهور اقتصادها بنشر بيانات حكومية تعكس أنه لا وجود لأي أزمة اقتصادية في البلاد، في حين بات الجميع يدرك تلك الأزمة، خاصة المواطنين الأتراك الذين باتوا يلمسون تأثيرها في جميع مجالات الحياة، حتى في أسعار سلعهم الاستهلاكية الأساسية الآخذة في الارتفاع.

وتؤكد صحيفة "اندبندنت" في تقرير لها، أن بيانات معهد التمويل الدولي تشير إلى نزوح كبير للمستثمرين من الأسواق الناشئة، وتشير البيانات الرسمية الحديثة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي التركي واصل تراجعه خلال الأسبوع الماضي، كما أن احتياطيات الذهب شهدت انخفاضاً في الفترة نفسها.

ويؤكد التقرير أيضاً، أن التضخم في تركيا يواصل زحفه إلى مستويات قياسية مع استمرار ارتفاع الأسعار بدعم استمرار تهاوي الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة التركية لا ترى أن الاقتصاد التركي لا يواجه أي أزمات، وهو ما يثير كثيراً من علامات الاستفهام والتعجب.

كما يشير التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي التركي خلال الأيام الماضية، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك تراجع إلى مستوى 76.826 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الـ23 من أغسطس (آب) الماضي، وهو أقل بنحو 597 مليون دولار عن مستويات الأسبوع السابق له.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا تراجع بمقدار ملياري دولار في الأسبوع المنتهي في الـ16 من أغسطس (آب) الماضي، ليواصل بذلك اتجاهه الهابط.

وبالنسبة إلى احتياطيات البنك المركزي التركي من الذهب، فقد بلغ نحو 24.708 مليار دولار في الأسبوع قبل الأخير من الشهر الماضي، متراجعاً من مستوى 25.266 مليار دولار المسجَّل في الأسبوع السابق له.

أما إجمالي احتياطيات البنك (التي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً)، فتراجعت من مستوى 102.689 مليار دولار إلى مستوى 101.534 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

يقول عضو البرلمان التركي عن إسطنبول أردوغان توبراك في تقرير كتبه الصحافي التركي نورالدين كورت ونُشر في موقع مركز "يونايتد وورلد إنترناشيونال" التركي.، إن أمير قطر ناقش سحب استثمارات بلاده من تركيا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترامب ومن ثم بدأت بعدها العمليات ذات الصلة.

وأشار توبراك في تقريره إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات في الاقتصاد التركي تصل لحوالي 20 مليار دولار، ووفقاً لتوبراك، فإن المقاولين الأتراك يُنفذون مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليار دولار.

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يوضح تقرير صادر عن موقع "أحوال تركية" الجمعة الماضية، أنه في السنوات الـ15 الأخيرة، طبقت حكومة أردوغان نموذجاً اقتصادياً اعتمد على موارد الدين الخارجي وكان تركيزه على الاستثمارات المالية غير الأجنبية وعلى البنية التحتية والقطاع الخدمي.

وساهم هذا النظام سريعاً في خلق فرص عمل في قطاعات كالإنشاءات والأمن الخاص والتجزئة. في الوقت نفسه، فإن متوسط الأجور في هذه القطاعات يعتبر منخفضاً فكان بوسع عمال لا يملكون مهارات متخصصة الحفاظ على وظائفهم لسنوات طوال بمجرد تكرار انتخاب "حزب العدالة والتنمية".

ويشير التقرير، أن التطورات السلبية التي ألمت بالاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، والتي تسببت فيها أزمة تراجع قيمة العملة العام الماضي والركود الاقتصادي المستمر، أدت لتقليص السياسات التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ 15 عاماً وجف بالتالي مصدر العملة الأجنبية الرخيصة فانهارت الليرة التركية.

وكالة "رويترز" البريطانية أكدت في تقرير لها الجمعة، أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي في الربع الثاني، وهو الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، حيث يرتبط بأثار الركود، وأشار استطلاع أجرته الوكالة يوم الخميس الماضي، إلى نمو صفري في عام 2019 مع تباطؤ الطلب والاستثمار في تركيا.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 18 اقتصادياً أن الاقتصاد قد تقلص بنسبة 2٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، استناداً إلى المتوسط، وقدر النمو السنوي بنسبة 0٪ لعام 2019، مع استمرار أزمة العملة في العام الماضي في التأثير على الأسواق الناشئة الرئيسة.

وكانت العملة التركية قد خسرت نحو 25% من قيمتها في أغسطس (آب) من العام الماضي، على خلفية الأزمة بين واشنطن وأنقرة بسبب احتجاز الأخيرة وقتها للقس الأمريكي آندرو برانسون، ما دفع باقتصاد البلاد إلى دوامة ركود هي الأعتى منذ 10 سنوات.

ويوم الثلاثاء الماضي، واصلت الليرة التركية خسائرها متراجعة بنحو 0.5% مقابل الدولار، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو (حزيران) تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارية بين واشنطن وبكين والتوترات في شمال غرب سوريا.

تخوف

يقول الاقتصادي في "بيكتت لإدارة الأصول" نيكولاي ماركوف، "المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور".

ويشير تقرير صادر عن موقع "ميدل إيست أونلاين"، أن "هذا الانحدار الجديد في قيمة الليرة التركية التي عانت بشدة خلال الأشهر الماضية وأيضاً في العام الماضي، هو أحدث مؤشر على حالة الإرباك الاقتصادي الذي تعيشه تركيا على وقع تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسات النقدية على خلاف نصائح الخبراء وكبار الاقتصاديين في بلاده".

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ويعتبر الخبراء أن تدخلات أردوغان ساهمت في خلق بيئة من عدم اليقين ومخاوف من نزعة استبدادية تستهدف تطويع جميع المؤسسات المالية بما فيها البنك المركزي.

وتشير التقارير، إلى أنه وبعد أشهر من إقالة محافظ البنك المركزي لم تجن تركيا أي شيء يذكر من هذا القرار الارتجالي ولم ينجح المحافظ الجديد وهو من المقربين من أردوغان في وقف نزيف الليرة كما لم يخرج الاقتصاد التركي من حالة الركود، ولم ينه ارتفاع معدل التضخم وفي النهاية لم ينجح في تهدئة مخاوف المستثمرين.

ارتفاع الأسعار

وتشهد تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية، ويؤكد تقرير صادر عن صحيفة "زمان" التركية يوم الخميس الماضي، أنه خلال شهر أغسطس (آب) الجاري ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 1.54% مقارنة بالشهر السابق وارتفعت نسبة الزيادة خلال 8 أشهر إلى 30.1%، في حين ارتفعت نسبة الزيادة السنوية الأخيرة إلى 54.4%.

ومقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي ارتفعت الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30%، حيث ارتفع سعر الحليب والزبادي بنحو 30%، وارتفع الجبن الأبيض بنحو 25%، عدا عن الارتفاع الكبير في أسعار الخبز والقمح وغيره من المنتجات الأساسية.