اعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، إنها تدرس إمكانية إرسال طائرات مسيرة إلى الخليج العربي على خلفية الأزمة مع إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل الأزمة مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.