بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل الأزمة مع إيران

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، إنها تدرس إمكانية إرسال طائرات مسيرة إلى ​الخليج العربي​ على خلفية الأزمة مع ​إيران​.

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