شرطة إقليم بابوا الإندونيسي تحظر التظاهرات التي قد تشيع الفوضى

حظرت ​الشرطة​ في إقليم بابوا الإندونيسي "تنظيم تظاهرات والتعبير بشكل علني عن آراء، يمكن أن تثير الفوضى، وتؤدي إلى إلحاق أضرار وإحراق مرافق عامة"، في أعقاب أسبوعين تقريبا من الاحتجاجات في المنطقة الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل الإندونيسي.

وصدرت أوامر الحظر غداة إعلان الشرطة عن اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية اندلاع أعمال شغب في عاصمة الإقليم جايابورا.

وتشهد مقاطعة بابوا الفقيرة أعمال تمرد متقطعة ضد حكم جاكرتا منذ عقود.

وقالت ​إندونيسيا​ في وقت سابق إنها سترسل تعزيزات قوامها 2500 عنصر من الشرطة والجيش إلى بابوا لدعم 1200 عنصر كانت قد نشرتهم في أعقاب اضطرابات اندلعت على خلفية توقيف عشرات ​الطلاب​ البابويين في جاوة وتعرضهم لشتائم عنصرية، إضافة إلى دعوات مطالبة ب​الاستقلال​.

وجاءت الأحداث غداة مواجهات دامية في منطقة أخرى من الإقليم الذي يتشارك حدودا مع ​بابوا غينيا​ الجديدة المستقلة.