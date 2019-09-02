 النفط ينخفض وسط جولة جديدة من الرسوم في الحرب التجارية بين أميركا والصين

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة،ليسجل 58.83 دولار للبرميل في الساعة 0041 بتوقيت جرينتش. وهبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولار للبرميل.
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