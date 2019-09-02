 النفط ينخفض وسط جولة جديدة من الرسوم في الحرب التجارية بين أميركا والصين

هبطت أسعار ​النفط​ اليوم الاثنين بعد سريان مفعول ​رسوم جمركية​ جديدة تبادلت ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ فرضها، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة،ليسجل 58.83 ​دولار​ للبرميل في الساعة 0041 بتوقيت جرينتش. وهبط خام القياس الأمريكي غرب ​تكساس​ الوسيط 27 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولار للبرميل.