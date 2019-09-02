AFP: المتظاهرون في هونغ كونغ يحاولون تعطيل المترو ويدعون إلى إضراب عام

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" أن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطيّة في هونغ كونغ، حاولوا مجدّداً تعطيل حركة قطارات المترو، داعين إلى إضراب عام.
وسمحت سلطات هونغ كونغ بخروج تظاهرتين جديدتين، في وقت دعت حركات معارضة عدّة إلى إضراب عام.
وكان مقرّراً أن تستأنف الجامعات الدروس الإثنين بعد انقضاء العطلة الصيفية، غير أنّ الطلاب الذين يشكّلون العمود الفقري للمتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى مقاطعة الدروس مدّة أسبوعين وإلى تجمُّعٍ في فترة بعد الظهر.
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