AFP: المتظاهرون في هونغ كونغ يحاولون تعطيل المترو ويدعون إلى إضراب عام

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" أن المتظاهرين المؤيدين للديمقراطيّة في ​هونغ كونغ​، حاولوا مجدّداً تعطيل حركة قطارات المترو، داعين إلى ​إضراب​ عام.

وسمحت سلطات هونغ كونغ بخروج تظاهرتين جديدتين، في وقت دعت حركات معارضة عدّة إلى إضراب عام.

وكان مقرّراً أن تستأنف ​الجامعات​ الدروس الإثنين بعد انقضاء العطلة الصيفية، غير أنّ ​الطلاب​ الذين يشكّلون العمود الفقري للمتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى مقاطعة الدروس مدّة أسبوعين وإلى تجمُّعٍ في فترة بعد الظهر.