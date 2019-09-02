ذبيان: عملية المقاومة أثبتت قدرتها على تحديد مكان وزمان الرد

أشار رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ الى أن "العملية النوعية التي نفذتها ​المقاومة​، ما هي الا ترجمة فعلية للوعد الذي قطعه الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ الذي ما وعد يوماً الا ووفى، فجاءت عملية المقاومة النوعية بمعناها ودلالاتها حيث تمت في وضح النهار وبتنفيذ بالغ الدقة والتخطيط والنجاح، لتثبت المقاومة مجدداً أنها تمتلك القدرة على تحديد مكان وزمان الرد على إنتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي".

ورأى ذبيان ان "العدو فهم الرسالة جيداً وتلقى الرد الموجع، وأدرك مجدداً أن كل ما يقوم به من إجراءات على الحدود بين ​لبنان​ و​فلسطين المحتلة​ لن تمنع المقاومة من تنفيذ عملياتها، وبات العدو على يقين أن المعارك والمواجهات في أي حرب مقبلة ستكون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس في ​جنوب لبنان​".