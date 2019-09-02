بطيش: يتجاهلون التاريخ ويتطاولون بوقاحة على رئيسنا وكرامتنا الوطنية

اشار وزير ​الصناعة​ ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بئس زمان يترفّع فيه القتيل ويُسامح، ولا يخجل وارِثو القاتل من ممارسات جمال باشا السفّاح الذي امر بتجويع أهالي ​جبل لبنان​ كإحدى وسائل الإبادة الجماعية لشعبِنا". اضاف قائلا "يتجاهلون التاريخ ويتطاولون بوقاحة على رئيسنا وكرامتنا الوطنية".

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