يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي موه عملية إصابة الجنود لخداع حزب الله

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي قام بتنفيذ تمويه لخداع عناصر حزب الله، حيث وصلت مروحية حربية إلى مكان إطلاق الصواريخ الموجهة في الحدود اللبنانية، وظهرت المروحية على أنها تقوم بنقل جنود مصابين إلى أحد مشافي الداخل"، مدعية أن "كل ما جرى في عملية نقل المصابين كان مخطط له مسبقاً".
ولفتت الصحيفة الى أن "الجيش قام بوضع أصباغاً تشابه لون الدم البشري على أجساد عدد من جنوده، وقام بوضع ضمادات وهمية على أطرافهم ليبدو وكأنهم أصيبوا خلال العملية".
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