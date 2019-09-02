قبلان: العملية التي نفذتها المقاومة تؤكد أنها أصبحت قوة ردع للعدوان

أشاد رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، بـ"العملية النوعية التي نفذتها ​المقاومة​ ضد العدو الصهيوني، في عمل بطولي يكشف عن شجاعة رجالها، ليؤكد أن المقاومة أصبحت اليوم قوة ردع للعدوان تلجم غطرسته وتضع حدا لعدوانه".

وفي بيان له، أكد قبلان أن "​لبنان​ المتلاحم شعبا وجيشا ومقاومة، أصبح أنموذجا يحتذى به في مواجهة الاحتلال وردع ​العدوان الاسرائيلي​، فقوة لبنان الحقيقية تكمن في وحدته والمعادلة التي أثبتت الأحداث منعتها وفعاليتها".

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