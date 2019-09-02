بلال عبدالله: لا نعلم من هو ماكنزي لبنان صاحب الحلول السحرية الموجعة

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "لقاء ​بعبدا​ اليوم يكتسب أهمية استثنائية سياسيا واقتصاديا، ولكن ما يحيرنا، أننا لا نعلم من هو ماكنزي ​لبنان​ صاحب الحلول السحرية الموجعة"، اضاف قائلا "ننتظر ونرى".

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