هاشم: اللبنانيون ينتظرون النتائج التي سيخرج بها اجتماع بعبدا

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ال​لبنان​يين ينتظرون اليوم النتائج التي سيخرج بها اجتماع ​بعبدا​ وعلى اي اسسس ستتم مقاربة الأزمة المالية ،الاقتصادية لإخراج لبنان من دائرة الخطر التي تحيط به على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية"، معتبرا أنه "اذا كان الحل الانقاذي يستدعي بعض الإجراءات فالمطلوب لذلك اقتحام ​المحميات​ والمغاور بدل جيوب الفقراء ومتوسطي الحال".

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