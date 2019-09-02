أكد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ بالإنابة ​حسن فقيه​ في حديث اذاعي أنه "لا يهمنا المشاركة في الإجتماع الإقتصادي اليوم في ​بعبدا​"، مشيرا الى ان "المجتمعين سيضعون سلسلة من ​الضرائب​ على اللبنانيين ولا نتمنى أن نكون شركاء بها فنحن نرفض هذه الضرائب ونجري ​الاتصالات​ مع كل المتضررين لدرس سبل التحرك".

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كانت هذه تفاصيل خبر فقيه: لا نتمنى ان نكون شركاء معهم على طاولة بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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