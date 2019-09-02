غوتيريس: للحفاظ على وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ​ستيفان دوجاريك​ أن "غوتيريس يدعو ​لبنان​ وإسرائيل إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار على حدودهما، كما يدعو الى وقف جميع الأعمال التي تنتهك ​القرار 1701​ ومنع ووقف الأعمال القتالية وضمان الامتثال الكامل لقرارات ​مجلس الأمن الدولي​".

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