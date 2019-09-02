تحديد موعد إطلاق هاتف "سامسونج" القابل للطي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ذكرت تقارير صحفية، الاثنين، أن شركة سامسونج الكورية تستعد لإعادة إطلاق هاتفها الذكي "جلاكسي فولد" من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة، بحسب "سكاي نيوز".

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية أنه من المتوقع أن تتم إعادة إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي "جلاكسي فولد" يوم 6 سبتمبر الجاري.

ويتواكب هذا التاريخ مع افتتاح "إيفا" برلين – معرض برلين الصناعي وهو أحد أقدم المعارض الصناعية والتجارية في ألمانيا والعالم، حيث ستكون "سامسونج" حاضرة.

وفي فبراير الماضيـ، كشفت "سامسونج" عن "جلاكسي فلود" بهدف البدء في بيعه خلال شهر أبريل، ولكن بعد عرض عينة منه على الصحفيين التقنيين ظهرت عدد من المشاكل.

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وأظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين، الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة، حيث كان يعمل الجهاز بشكل سيء بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

وبعد ذلك أصدرت شركة سامسونج، بيانًا بشأن المشكلات، التي واجهت المراجعين لهاتفها الأول القابل للطي "جالاكسي فولد".

ووفقًا للبيان، قالت سامسونج إنها "تلقت عددًا من التقارير عن هاتفها، مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة.

وطالبت سامسونج بعدم إزالة الشاشة الواقية العليا عن الهاتف، كون هذا يتسبب في ضرر للشاشة، ومعاناتها من الخدوش.

وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تضر بالشاشة، مشيرة إلى أن ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء.