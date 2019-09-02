مصرع طفل غرقا في نيل كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
لقي طفل مصرعه، اليوم الاثنين، غرقًا في مياه نهر النيل المار بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ.
وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول الطفل "ع. م." 12 سنة، ويقيم بقرية محلة أبو علي دائرة المركز، إلى المستشفى جثة هامدة، إثر إدعاء غرق بنهر النيل المار أمام القرية أثناء استحمامه في مياه نهر النيل.
ويتوقع الكشف الطبي الظاهري بمعرفة أطباء مستشفى دسوق العام، على جثة الطفل تبين من التقرير الطبي رقم 3134 أن الطفل المذكور وصل إلى المستشفى جثة هامدة إثر إدعاء غرق، وجرى عمل إنعاش قلبي ورئوي لمدة ساعة و15 دقيقة ولم يستجب، ولا يوجد أي علامات حيوية والجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.
كما تبين من تقرير مفتش الصحة عقب توقيع الكشف الطبي عليه أن سبب وفاة الطفل أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن جثة الطفل.
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