آسوس تطلق جهاز Zenbook Flip 14 الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ):

أعلنت شركة آسوس إطلاق جهاز Zenbook Flip 14 (UM462) الجديد من فئة أجهزة اللاب توب القابلة للتحويل.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الجهاز الجديد يتمتع بالعديد من المزايا، منها تزويده بالجيل الجديد من معالجات Ryzen من شركة AMD؛ حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين Ryzen 5 3500U وRyzen 7 3700U مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت.

وأشارت شركة آسوس إلى أن وزن جهاز اللاب توب الجديد يبلغ 1.6 كجم ويزخر ببطاقة الرسوميات Vega المدمجة من AMD، والتي يمكنها توفير قدرة أكبر بكثير من معظم بطاقات الرسوميات إنتل HD.

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وقامت الشركة التايوانية بدمج لوحة الأرقام في لوحة اللمس، والتي يمكن إضاءتها حسب الحاجة، كما يدعم جهاز اللاب توب الجديد القابل للتحويل وظيفة إدخال البيانات عن طريق القلم، وهو ما يوفر على الطلاب إمكانية تدوين الملاحظات أثناء المحاضرات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز آسوس الجديد على اثنين من منافذ USB-A ومنفذ USB-C وفتحة البطاقات microSD ومنفذ HDMI.

وتروج الشركة التايوانية لجهازها الجديد من خلال بطارية ذات سعة 42 وات، والتي توفر للمستخدم فترة تشغيل تصل إلى 9 ساعات.